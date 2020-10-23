СМИ: Ефремов в СИЗО заказывает еду из ресторана

https://static.news.ru/photo/1199fb5c-1573-11eb-a329-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ВИП-камере СИЗО-5 «Водник», не ест тюремную пищу, а заказывает еду в ресторане. Актёр ежедневно оформляет себе доставку.

Ефремову позволяют делать заказы в ресторанах, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на свой собственный источник. Собеседник уверяет, что знаменитости не нравится еда, которую готовят в тюремной столовой.

В перерывах между едой Ефремов отдыхает — он спит, читает или гуляет на свежем воздухе. На прогулку ему отводится два часа в день. Отбывает срок артист в камере, оборудованной всем необходимым: там есть холодильник, отдельный санузел, обеденный столик.

Члены ОНК накануне сообщили, что Ефремов отказывается от общения с ними. Он объясняет это тем, что «очень расстроен» и не хочет никого видеть. В колонию актёра могут этапировать уже в ближайшие недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после смягчения приговора актёр Михаил Ефремов будет вынужден снова 15 суток оставаться на карантине в колонии общего режима в связи с коронавирусом. За это время у заключённого выявляют признаки различных заболеваний.