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СМИ: Ефремов в СИЗО заказывает еду из ресторана

00:03, 24 октября 2020 11
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ВИП-камере СИЗО-5 «Водник», не ест тюремную пищу, а заказывает еду в ресторане. Актёр ежедневно оформляет себе доставку.

Ефремову позволяют делать заказы в ресторанах, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на свой собственный источник. Собеседник уверяет, что знаменитости не нравится еда, которую готовят в тюремной столовой.

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В перерывах между едой Ефремов отдыхает — он спит, читает или гуляет на свежем воздухе. На прогулку ему отводится два часа в день. Отбывает срок артист в камере, оборудованной всем необходимым: там есть холодильник, отдельный санузел, обеденный столик.

Члены ОНК накануне сообщили, что Ефремов отказывается от общения с ними. Он объясняет это тем, что «очень расстроен» и не хочет никого видеть. В колонию актёра могут этапировать уже в ближайшие недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после смягчения приговора актёр Михаил Ефремов будет вынужден снова 15 суток оставаться на карантине в колонии общего режима в связи с коронавирусом. За это время у заключённого выявляют признаки различных заболеваний.

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