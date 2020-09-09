СМИ: защищавшие семью погибшего адвокаты пожалели Ефремова

https://static.news.ru/photo/225fae00-f232-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллеги адвоката Эльмана Пашаева посочувствовали находившемуся под его защитой Ефремову. Они считают, что актёр сам пал жертвой мошенничества адвоката, несмотря на то, что заплатил ему 11 млн рублей.

Своим мнением с журналистами поделились адвокат со стороны обвинения Анна Бутырина и адвокат, представлявшая интересы сына погибшего в ДТП, Татьяна Головкина.

В этом плане мне очень жаль Михаила. Он сам стал жертвой мошенничества. Гонорар адвоката Эльмана Пашаева за данный процесс составил 11 миллионов рублей, — приводит слова Бутыриной ФАН.

Полностью согласна с коллегой и адвокат Головкина, которая также выражает сочувствие актёру.

То, что творит Пашаев, — это за пределами. Любой адвокат по назначению сделал бы для Ефремова больше, чем этот договорной, — заявила изданию защитник интересов сына погибшего.

Артисту вынесли приговор 8 сентября. Ему назначили 8 лет в колонии общего режима и лишили прав на три года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита Михаила Ефремова обжаловала приговор актёру за смертельное ДТП. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.