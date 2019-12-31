Центр Москвы, по предварительным данным, в новогоднюю ночь превратился в эпицентр крупной спецоперации МВД. Личный состав 1-го, 3-го и 5-го батальонов 2-го оперативного полка ГУ МВД по столице забирал из мест массовых гуляний граждан государств Средней Азии.
По данным издания
Результаты операции пока не разглашаются. По некоторой информации, задержали несколько сотен приезжих. Большую часть быстро отпустили. Среди оказавшихся в руках силовиков было много нелегалов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь.
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