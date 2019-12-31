https://static.news.ru/photo/e8ddfa08-2ca0-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр Москвы, по предварительным данным, в новогоднюю ночь превратился в эпицентр крупной спецоперации МВД. Личный состав 1-го, 3-го и 5-го батальонов 2-го оперативного полка ГУ МВД по столице забирал из мест массовых гуляний граждан государств Средней Азии.

По данным издания Baza , руководство полиции мегаполиса отдало распоряжение доставлять в отделы всех приезжих и проверять каждого по базам. Также отдельной ревизии подверглись работники организаций, готовивших праздничные мероприятия, передаёт портал в своём Telegram-канале.

Результаты операции пока не разглашаются. По некоторой информации, задержали несколько сотен приезжих. Большую часть быстро отпустили. Среди оказавшихся в руках силовиков было много нелегалов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь.