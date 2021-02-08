Смертность в Москве в декабре выросла на 56% из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/85414ad6-6a34-11eb-94ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16 546 смертей были зарегистрированы в декабре 2020 года в Москве. Такие данные привёл столичный департамент здравоохранения.

В последнем месяце 2019 года число умерших было на 5988 человек меньше, за год показатель смертности вырос на 56%. В качестве основной или сопутствующей причины смерти у скончавшихся в Москве в декабре COVID-19 указан в 5891 случае. Таким образом, практически всю избыточную смертность можно приписать коронавирусу.

От коронавирусной инфекции как от основной причины скончался 5251 человек. В это число входят 842 случая, когда болезнь выявили уже на этапе вскрытия. 640 больных скончались от других причин, но на момент смерти имели положительный результат теста на коронавирус. В 37 случаях наличие COVID-19 сыграло решающую роль в развитии основного заболевания и осложнений.

Летальность коронавирусной инфекции в Москве за декабрь составила 2,6%, если учитывать только случаи, где она выступала основной причиной смерти, и 2,9%, если учесть все случаи.

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве, писал NEWS.ru.