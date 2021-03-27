«Слухи и выдумки»: в Роскосмосе ответили на данные об отставке Рогозина

https://static.news.ru/photo/67a09f54-8fe6-11eb-8ef9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал появившуюся информацию об отставке главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он назвал эти данные выдумками.

По его словам, организация в настоящий момент работает в обычном режиме. Сейчас ведётся подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Ю. А. Гагарин» с Байконура.

Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки, — сказал он журналистам издания «Подъём».

Накануне анонимный Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на собственные источники сообщил , что Рогозин покинет занимаемую должность. В сообщении говорится, что на его место рассматривается «один из заместителей министра обороны РФ».

Ранее NEWS.ru писал, что после выборов в Государственную думу, которые назначены на осень, российское правительство и его глава Михаил Мишустин могут уйти в отставку. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. Он отметил, что основную роль в этом процессе сыграет ЦБ РФ, повысивший ставку и совершивший таким образом атаку на доходы россиян и прибыль компаний.