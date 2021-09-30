Слова Соловьёва о смелости Гитлера снова проверит полиция

Высказывание о смелости Адольфа Гитлера, сделанное журналистом Владимиром Соловьёвым, вновь проверит полиция. Савёловская межрайонная прокуратура Москвы в третий раз подряд отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье об оправдании нацизма, сообщает МК.RU.

Ранее Соловьёв в эфире своей авторской программы обвинил оппозиционера Алексея Навального в том, что тот не служил в армии. При этом телеведущий «похвалил» Гитлера за участие в боях во время Первой мировой войны.

После этого высказывания некоторые граждане обратились с заявлениями в различные инстанции. Одним из них был правозащитник из Казани Еркен Сарсембаев. В августе в отделе МВД по району Беговой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Соловьёва. Впоследствии Савёловская прокуратура направила в адрес Сарсембаева письмо, в котором говорится, что надзорное ведомство отменило данное постановление 17 сентября. Материалы были вновь направлены в полицию для проведения дополнительной проверки.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Также, по его мнению, необходимо проработать дополнительные нормы увековечения памяти мирного населения СССР, которое было изгнано и истреблено в годы Великой Отечественной войны.