Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова в момент ДТП был без очков

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Свидетель защиты Александр Кобец, утверждающий, что в момент ДТП за рулём автомобиля актёра Михаила Ефремова был другой человек, видел аварию без очков. У мужчины проблемы со зрением: одним глазом он не видит, а на втором у него минус три.

Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял, — рассказал мужчина во время допроса в Пресненском суде Москвы, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что после ДТП подошёл к автомобилю Ефремова и увидел на водительском месте молодого человека в серой футболке и тёмной жилетке, который на предложение помочь нецензурно выругался. Кобец утверждает, что 57-летний актёр находился на пассажирском сиденье. Свидетель подчеркнул, что волосы Ефремова были растрёпаны «как у Пугачёвой».

Кобец является секретным свидетелем защиты. Изначально на суде мужчина заявил, что на Ефремова ему указал друг. Позже Кобец изменил показания. Свидетель также рассказал, что проживает в Иваново, а в Москву приезжал погулять.

NEWS.ru писал, что Кобец не смог узнать себя на записи видеокамер. Также он признался, что незадолго до ДТП выпил полтора литра пива.

Ефремов попал в ДТП 8 июня на Садовом кольце. Он врезался в автомобиль доставки еды. Его водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актёр находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.