Следствие предъявило обвинения прятавшей младенца в шкафу женщине

https://static.news.ru/photo/a3048fdc-3e0c-11eb-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: sledcom.ru

Следствие предъявило обвинения в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 156 УК РФ) 38-летней жительнице города Карпинска, которая на протяжении полугода прятала свою новорождённую дочь в шкафу.

По версии следствия, женщина родила дочь в домашних условиях в апреле 2020 года. До октября она, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к младенцу, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за ним. Это выражалось в том, что женщина систематически и на долгое время оставляла ребёнка одного в квартире без пищи и воды.

Такое обращение привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным другим неблагоприятным последствиям. Не умерла она только потому, что её обнаружили знакомые обвиняемой и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе для установления психического состояния женщины, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь жительницы Карпинска была выписана из больницы в Екатеринбурге, куда была помещена в тяжёлом состоянии. Девочка весила чуть более трёх килограммов, и врачи диагностировали у неё дистрофию. К настоящему времени вес ребёнка превышает шесть килограммов, а его состояние оценивается как стабильное.