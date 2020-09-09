Следствие попросило смягчить меру пресечения бывшему партнёру Фургала

https://static.news.ru/photo/1960ec28-f355-11ea-8a44-fa163e074e61_660.jpg Николай Мистрюков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство о смягчении меры пресечения бывшему деловому партнёру экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Он дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием.

В СКР предлагают перевести Мистрюкова из СИЗО под домашний арест на срок до 18 октября. Пресс-секретарь суда Ирина Морозова рассказала ТАСС, что ходатайство будет рассмотрено на заседании, которое состоится в ближайшее время.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Его обвиняют в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 и ст. 30, 33 УК РФ), которые были совершены в 2004–2005 годах. Экс-губернатор виновным себя не признаёт. В регионе регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Согласно показаниям Мистрюкова, Фургал является одним из организаторов убийств и покушения на двух хабаровских бизнесменов — Олега Булатова и Александра Смольского.

Ранее NEWS.ru писал, что Фургалу продлён срок ареста до 9 декабря. Его адвокаты подали апелляцию. По их мнению, решение суда необоснованно, немотивированно и грубо нарушает уголовно-процессуальное законодательство.