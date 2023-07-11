Следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре с адвокатом Mash: следователя по делу блогера Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с ее адвокатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Следователя по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) заподозрили в сговоре с ее адвокатом Михаилом Мушаиловым, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, сотрудницу СК отстранили от дела после того, как она заранее подготовила четыре документа с разными обвинениями против стилистки Эльвиры Янковской, а также провела экспертизу в компании, близкой к стороне защиты.

По информации Mash, следователь советовалась с Мушаиловым, по какой статье возбуждать дело против Янковской, которую ранее Лерчек обвинила в продаже неоригинальных сумок под ее именем, выяснилось, что с подачи сотрудницы СК экспертизу проводили в фирме, аффилированной с компанией адвоката Чекалиной. Кроме того, следователь рекомендовала Мушаилову заявить, что сумки покупались в ТЦ «Клевер», поскольку это ее территория, а значит, что и дело передадут ей, сообщает Mash.

Сейчас проводится служебная проверка.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчек и ее мужа Артема Чекалина (Артемчек). В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.

Ранее суд предъявил Лерчек обвинение в незаконном отмывании доходов, а также запретил ей пользоваться интернетом. Блогеры признались, что долг перед налоговой им помог оплатить друг-бизнесмен. Чекалины также добавили, что им предстоит выплатить пени и штраф.