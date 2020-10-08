Следователи продлили проверку по факту госпитализации Навального

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Следователи транспортной полиции продлили проверку по факту госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального в Омске в августе.

В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведён обширный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова Алексея Навального о том, что его отравили российские спецслужбы, являются «тупой русофобской пропагандой». По его словам, кто-то вряд ли ожидал от Навального «чего-либо, хотя бы близко похожего на правду». Нарышкин также подчеркнул, что Германия не отвечает на запросы России об оппозиционере, а значит, что-то скрывает. Он уточнил, что Генпрокуратура РФ дважды обращалась к соответствующим немецким органам с вопросами, которые могли бы пролить свет «на эту довольно тёмную и неприятную историю». Глава СВР добавил, что у российской стороны имеются подтверждения того, что в организме Навального, пока он находился на территории РФ, токсичных веществ не было.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.