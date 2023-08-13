Сладков: Зеленского готовят принять новую, «усеченную Украину»

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Последние решения президента Украины Владимира Зеленского указывают на то, что для него ситуация на передовой отходит на дальний план, заявил военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале он предположил, что Киев готовят к переговорам и сделке, согласно которой будет сформирована новая, «усеченная Украина».

Я не великий украиновед, но мне кажется, для Владимира Зеленского наступает период, когда для него внутренняя ситуация важнее, чем ситуация на фронте. Может быть, теперь, по планам Запада, фронт должен превратиться в госграницу, — рассказал военкор.

В связи с этим он обратил внимание на ситуацию с военными комиссарами, которых Зеленский стал массово увольнять. Сладков считает, что коррупция — это лишь повод зачистить систему от людей, которые проводили принудительную мобилизацию по приказу из Киева. Теперь на их место будут назначать боевых инвалидов, которые вряд ли смогут повторить опыт предшественников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что звучащие на Западе рассуждения о необходимости дипломатического урегулирования украинского кризиса вызывают беспокойство. По его словам, Киев намерен бороться с подобными призывами «в рамках международного права и уголовного законодательства».