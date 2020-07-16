Собянин: скрыть правду о коронавирусе в Москве невозможно

https://static.news.ru/photo/51eecff0-c77d-11ea-976e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальную ситуацию, которая сложилась в Москве из-за пандемии коронавируса, скрыть невозможно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он иронично отметил, что Москва — это «небольшой городок». Здесь, по его словам, «все друг друга знают», поэтому имеют возможность позвонить знакомому врачу, или на станцию скорой помощи, либо в поликлинику — и таким образом, узнать, кто и где болеет.

Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? — задался вопросом Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

При этом мэр отметил, что благодаря своевременно принятым мерам ситуация с распространением коронавируса в столице была более управляемой. Помогло, по его словам, и ответственное отношение москвичей к вынужденно введённым ограничениям. Собянин подчеркнул, что «люди вели себя ответственно, выполняли все требования карантинизации, самоизоляции и так далее».

Мэр также сообщил, что сейчас число тестирований на COVID-19 в городе примерно в два раза больше, чем в других регионах России, ежедневно их делают около 70 тысяч. Градоначальник напомнил, что с 16 июля в поликлиниках ведётся свободная запись на ПЦР-тесты.

Он также призвал работодателей самих заботиться о сотрудниках — «с помощью своей медицинской службы сделать забор крови и доставить эту пробирку в лабораторию».

Собянин добавил, что ответственность властей перед горожанами гораздо выше, когда снимаются ограничительные меры, чем когда они вводятся. Тем не менее, заверил он ситуация под контролем.

Мы точно знаем, что происходит в городе, — сказал он.

В результате ослабления ограничений в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, было разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте продолжает действовать масочный режим.

По состоянию на 16 июля в Москве официально зарегистрировано свыше 231,8 тысячи случаев заражений, умерли около 4,3 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели почти 169 тысяч человек.

При этом, как писал NEWS.ru, в Москве и Московской области зафиксирован наименьший прирост заболеваемости — всего 0,3%.