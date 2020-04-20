СКР напомнил об уголовной ответственности за оскорбления учителей онлайн

https://static.news.ru/photo/b34ce330-82e1-11ea-97ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что ведомство намерено мониторить видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств над педагогами.

По словам Петренко, СК во взаимодействии с Министерством просвещения будет отслеживать подобные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий.

Она напомнила, что появление оскорбительных видеороликов не только отрицательно отражается на качестве образовательного процесса, но может повлечь предусмотренную законом ответственность, в том числе уголовную, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что пранкеры начали срывать дистанционные занятия российских школьников. Ссылки на онлайн-уроки пранкерам нередко передают сами ученики либо они находят их в свободном доступе в соцсетях. Обычно педагоги не сразу понимают, что происходит, они не могут исключить блогера-хулигана из конференции и часто просто досрочно завершают уроки.