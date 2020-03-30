https://static.news.ru/photo/3178dd78-72a6-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В условиях пандемии многие учебные заведения страны начали проводить уроки онлайн, однако в их интернет-конференции стали всё чаще проникать блогеры-пранки и срывать уроки.

Сразу после запуска трансляции, когда вебинар для учителей от Московского городского педагогического университета ещё не начался, на фоне заставки стали появляться неприличные слова и изображения, — рассказала об одном из таких случаев телеканалу «360» преподаватель московской школы.

По словам учителя, организатору ничего не оставалось делать, как завершить онлайн-лекцию через 15 минут после её начала, так как хулиганы постоянно прерывали занятие.

Ссылки на онлайн-уроки пранкерам нередко передают сами ученики либо они находят их в свободном доступе в соцсетях. Обычно педагоги не сразу понимают, что происходит, они не могут исключить блогера-хулигана из конференции и часто просто досрочно завершают уроки.

Как писал NEWS.ru, из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 12 апреля в московских школах отменены занятия. Массовый переход на дистанционное обучение вызвал множество вопросов. Основная сложность ситуации со школьниками состоит в том, что системно никто не был готов к массовому переходу на удалённое обучение. Учителям нужно время, чтобы освоиться в дистанционном обучении. Школам необходимо выработать механизмы работы в новом формате, составить новое расписание, согласовать работу учителей, обеспечить всех нужными сервисами, считают эксперты.