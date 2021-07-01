Скоростной порог на некоторых трассах РФ могут увеличить до 150 км/ч

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает возможность увеличить скоростной порог на некоторых дорогах страны до 150 км/ч. Об этом пишет ТАСС.

[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно, - сказал он.

Он также рассказал, что в ГИБДД может появиться информационная система, позволяющая выявлять злостных нарушителей ПДД прямо в автомобильном потоке. Система будет разработана на базе видеокамер, которые будут снимать движение на трассе.

До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске, - добавил Черников.

Ранее координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов заявил, что приборы, которые ГИБДД планирует использовать для определения паров спирта в салоне автомобиля, могут создать лишние сложности. Эксперт считает, что приборы могут показать ложно-положительный результат при срабатывании на пьяного пассажира или на посторонние предметы.