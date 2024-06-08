«Скорее враги»: политолог объяснил, почему Россия и ХАМАС не друзья Марков: ХАМАС является «почти врагом» для Москвы из-за удержания в плену россиян

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

27-летний Андрей Козлов (в центре)

ХАМАС полгода держал в заложниках гражданина России, заявил в своем Telegram-канале Сергей Марков. По его мнению, это недружественное поведение, потому Россия и палестинская организация «почти враги».

ХАМАС и Россия не друзья, а скорее почти враги. Вот факт сегодняшнего дня. Заложник, гражданин России Андрей Козлов, освобожден в секторе Газа операцией армии Израиля против ХАМАС. То есть более полугода гражданин России находился в заложниках у ХАМАС. И ХАМАС держал его, не выдавал. То есть ХАМАС и Россия совсем-совсем не друзья, — написал он.

8 июня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении из плена ХАМАС четырех человек, среди которых значился россиянин. Заложников нашли в двух разных местах в центре Нусейрата. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр для обследования.

29 мая радикальная палестинская организация «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа. На кадрах мужчина представляется, а затем обещает в ближайшее время рассказать о том, что с ним случилось.

Там указали, что Александр был похищен террористами вместе с бабушкой, мамой и невестой. Женщин вернули в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец мужчины был убит террористами.