Скончался создатель лунного термоядерного реактора Синявский Скончался ученый в области космических ядерных энергетических установок Виктор Синявский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в возрасте 88 лет скончался один из основоположников направления исследования и разработок в области космических ядерных энергетических установок и электроракетной техники ученый Виктор Синявский. На его счету 150 изобретений, в том числе создание лунного термоядерного реактора. В последние годы жизни главным направлением деятельности ученого стал выпуск научно-технического журнала, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отпевание состоится 23 мая 2023 года в 11:30 в Воскресенской церкви деревни Захарьино Сергиево-Посадского района. Для желающих проститься с Виктором Васильевичем будет организован автобус, — говорится в сообщении.

Одним из главных достижений деятельности Синявского стал проект ЯРДУ «Геркулес». Ученый также являлся членом президиума Научного совета РАН, научно-техническим экспертом госкорпорации «Росатом» и профессором МГТУ имени Баумана. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «В память 850-летия Москвы» за свою трудовую деятельность.

В феврале 2023 года в Израиле ушел из жизни изобретатель Авраам Лемпель. Он считается одним из создателей идеи компрессии данных. Именно его наработка под названием 79LZ стала основой для создания таких форматов файлов, как PDF, MP3, PNG и ZIP.