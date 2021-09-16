Скончался отец историка Соколова, осуждённого за убийство аспирантки

Скончался отец историка Олега Соколова, который жестоко убил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на супругу умершего Людмилу.

У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорили, не бил, не ругал. Он его очень любил. И когда (телеведущий Андрей - NEWS.ru) Малахов по телевизору показывал нашего сына, с ним случился приступ. Он болел-болел и вот умер два месяца назад, — цитирует её издание.

Она добавила, что Олегу о смерти отца рассказали адвокаты. Сама Людмила считает, что сына «подставили» историки-конкуренты.

В декабре 2020 года суд признал историка виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. Между Соколовым и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков.

Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, вызвавшие спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Ранее суд в Петербурге отклонил иск Соколова: историк требовал удалить фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».