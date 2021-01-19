Суд отклонил иск историка Соколова

https://static.news.ru/photo/e4cf46f0-5a54-11eb-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историку Олегу Соколову осуждённому за убийство, отказано в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Такое решение принял Петроградский районный суд.

Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал, — цитирует сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о документальной ленте «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Он требовал удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что Соколов также подал иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак и Пржигодзкой и опровергнуть сведения о пытках и избиении бывшей студентки, якобы совершенных историком в 2008 году.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря 2020 года назначил историку 12,5 года лишения свободы. Его признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита историка Олега Соколова обратилась с апелляционной жалобой на приговор. В обращении представители фигуранта просят уменьшить срок лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Лукьянов. Он отметил, что если документ примут, апелляцию могут рассмотреть весной 2021 года, примерно в апреле.