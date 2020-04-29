Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Фото: hramnaholmah/facebook.com

Люди, заразившиеся COVID-19, могут делать плановые вакцинации, если их заболевание проходит бессимптомно. Это не опасно для их здоровья, заявила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галина Чугунова.

Вакцинация — это защита, и я думаю, что никаких не должно быть других последствий, если бы это была и другая инфекция, — отметила эксперт. Она напомнила, что врач перед проведением...