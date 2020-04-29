Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник московского духовенства протоиерей Георгий Бреев умер 29 апреля. Ему было 83 года.
Отец Георгий был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония». Однако у него был отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушёл ко Господу только что, — написал сын покойного Николай Бреев в Facebook.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Село Дивеево закрыли на карантин, когда число заболевших достигло 56. К 27 апреля в селе было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.
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