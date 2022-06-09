«Сказал, не хочу один подыхать. И создал план по массовому заражению ВИЧ» Как люди становятся «ВИЧ-террористами», и почему их жертвы не спешат идти в полицию

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Тест на ВИЧ

На этой неделе суд в Новосибирске признал мужчину виновным в заражении сожительницы ВИЧ и приговорил к 3,5 года колонии строгого режима. Он также должен выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд установил — мужчина знал о своем диагнозе с 2014 года, но не рассказал об этом женщине. За намеренное заражение ВИЧ можно сесть в тюрьму на срок до восьми лет. Но практика показывает — реальных осужденных по этой статье ничтожно мало. NEWS.ru изучил истории «ВИЧ-террористов» и постарался узнать, что ими движет.

Рассказ Дмитрия из Красноярска (имя изменено по его просьбе)

Помню, зима 2019 года у нас выдалась снежная и холодная. Я жил один и работал удаленно. Особо никуда не ходил. Общался с мамой и друзьями по Skype. В один момент понял, что скоро свихнусь от скуки. Решил организовать вечеринку. Позвал трех друзей. Один из них спросил, можно ли прийти с девушками. Какие-то знакомые с жилмассива его. Я согласился — гулять так гулять.

Одну из них звали Аня. Когда она зашла, я сразу отметил — красивая, хоть и одета плохо. Помню какие-то синие джинсы, которые ей были явно малы. Из под них торчало нижнее белье. Но глаза уж очень понравились. Живые, выразительные. Она была моложе на пять лет. Не помню, о чем мы говорили тогда, но под конец вечеринки уже сидели в обнимку. Было очевидно, что она останется у меня.

На следующий день я позвонил другу. Сказал, что с Аней мы, похоже, встречаемся. Приятель стал отговаривать: у неё была сомнительная репутация — меняла парней, как перчатки. Не буду это слово сейчас называть, его и так все знают. А мама ее в молодости была проституткой, когда возраст уже не позволял, устроилась продавцом в магазин. Но образ жизни особо не поменяла. У меня возникла безумная и бесперспективная идея (это я сейчас понимаю, но не тогда) — перевоспитать Аню.

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В начале все было хорошо. Аня жила у меня. Готовила, убирала. Работать и учится не хотела, но это не смущало. Хотел научить уму-разуму, потом жениться. Решил — будет домохозяйкой и детей растить. Через пару месяцев она начала отпрашиваться у меня «потусить с друзьями». Звала с собой, но мне было некогда. Ездила на какие-то дачи, даже в соседний город путешествовала. Все это на мои деньги, разумеется. Еще через пару месяцев я стал подозревать неладное. Нашел ее переписку в социальных сетях. Из нее стало понятно — Аня мне изменяет. Причём с самого начала отношений.

Я устроил скандал, хотел ее выгнать. Аня плакала, умоляла простить, божилась, что так больше не будет. Я смягчился. Не знаю, насколько долго она держалась и держалась ли вообще. Я больше не влезал в ее переписки. Подозрения, конечно, оставались. Я стал много работать, перестал на этом внимание акцентировать. Думал, что сделаю ей предложение, тогда она остепенится (сейчас-то понимаю, какой был дурак).

Как-то утром я пришел на работу, и через час раздался звонок. Моя несостоявшаяся теща сообщила, что Аня попала в автомобильную аварию, состояние критическое. Она была пассажиром, а за рулем был какой-то мужчина.

Аня лежала в реанимации, конечно, врачи взяли все анализы. Выяснилось, что у нее ВИЧ. Мать подтвердила — около года назад Ане поставили этот диагноз. Она думала, что я знаю. На тот момент мы встречались уже три месяца. Я помню, как просто сидел и пялился в пустой экран монитора. Хотелось не просто плакать, а выть от страха, от злости, от осознания собственной глупости. Мы с Аней никогда не предохранялись. И в последний год она настаивала на анальном сексе. Хотя до этого речи о таком не было. Сейчас причина ясна — хотела заразить.

Странная реакция: вместо того чтобы сразу сдать анализы, я начал изучать информацию про болезнь. Медицинские статьи, истории больных людей из СМИ. Было желание как бы узнать врага в лицо. Так продолжалось месяц или два. Потом, наконец, решился. Анализ оказался отрицательным, повторный через полгода — тоже. Мне повезло. Почему-то тогда даже не обрадовался, какая-то пустота внутри была.

Недавно узнал, что Аня умерла в реанимации. Так и не пришла в сознание. Я так и не узнаю, зачем она пыталась меня заразить и кто был этот мужчина за рулем, который, кстати, погиб на месте.

Рассказ психолога Натальи Малышевой о её бывшем клиенте

Дмитрий был мужчиной гомосексуальной ориентации. Он долгое время жил в Азии, но лет в 50 решил зачем-то вернуться в Москву. В России он почувствовал себя плохо. Начал ходить по клиникам, сдавать анализы. Выяснилось, что у Дмитрия даже не ВИЧ, а СПИД. То есть финальная стадия заболевания. Я не знаю, как он не заподозрил неладное ранее. Определенная симптоматика, конечно, была. Врачи сказали, что шансов на выздоровление уже нет, остались считаные месяцы.

У Дмитрия началась истерика. Человеку свойственны такие проявления, когда уже есть необратимые процессы и его дни сочтены. Он был озлоблен на весь свет. Сказал — не хочу один подыхать, пускай другим будет так же плохо, как мне. И... разработал план по массовому заражению ВИЧ жителей и гостей столицы.

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Дмитрий начал ходить по ночным клубам, там, где собираются мужчины с нетрадиционной ориентацией. В этих клубах есть специальные темные комнаты, где люди занимаются сексом. Он их регулярно посещал. Конечно, не предохранялся и не говорил партнерам, что болен. В дневное время ходил в сауны такого же типа. Он прожил в этом состоянии три месяца и слег. Умирал мучительно, до последнего не мог смириться со своей участью.

Рассказ Дмитрия из Москвы

У меня есть знакомый мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Он так называемый ВИЧ-диссидент. Считает, что болезни не существует, что это заговор фармкомпаний. Он, конечно же, сам ВИЧ-положительный. Не лечится, при этом практикует беспорядочные половые связи. Заразил кучу народу. У его бывших подтвержденные диагнозы. Но никто из них в полицию, как я понимаю, не пошёл. Среди гомосексуалистов мало кто обращается в правоохранительные органы, даже если происходит заражение. Думают, что будут смеяться и издеваться. Я думаю, так оно и есть: похихикают и ничего делать не будут люди в погонах.

Уголовно наказуемое преступление

«Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» — это вторая часть статьи 122 УК РФ. По ней можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Если больной заразил несколько человек или несовершеннолетнего, то максимальный срок увеличивается до восьми лет, сообщила NEWS.ru юрист Людмила Александрова.

Третья часть статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации применяется к лицам, допустившим заражение ВИЧ-инфекцией при осуществлении своих должностных обязанностей. Под статью подпадают действия не только медиков, но и работников тату-салонов, косметологических кабинетов. Но такие прецеденты в последнее время — редкость.

Согласно судебной статистике, реальных наказаний за подобные деяния в России немного. Так, за 2021 год был осуждён 31 человек, из которых условный срок получили 19. Годом ранее цифры были похожие: осуждено 30 человек, условное лишение свободы получили 19, такие данные сообщила Александрова.

Кроме того, как обычно, большинство таких преступлений не попадают в статистику, люди считают, что писать о таком заявление в полицию стыдно. Даже если заявление в полицию будет, по таким делам всегда сложно доказать умысел. Виновник должен наблюдаться у врача, иметь соответствующие справки. Но тестирование на ВИЧ можно пройти анонимно. Такую возможность предоставляют многие региональные СПИД-центры и специализированные организации.

Если человек знал, что партнёр болен, но при этом вступил с ним в половой контакт или использовал общий шприц, то уголовной ответственности для последнего не наступает, добавляет в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Киреев. Это рождает двусмысленные ситуации на стадии следствия. Пострадавший может утверждать, что партнер ему не говорил о диагнозе, а его оппонент говорит обратное. Вина или её отсутствие обычно косвенно доказывается «путем прохождения тестов», сообщил эксперт, например, на полиграфе, хотя доказательством его показания не считаются, суд может их учесть. Также могут быть опрошены свидетели.

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Бывают и совсем неоднозначные случаи. Например, жена говорила мужу, что инфицирована ВИЧ. Он же думал, что супруга шутит и хочет его позлить. Так продолжалось довольно долго. Когда врач подтвердил тот же соответствующий диагноз, супруг побеждал в суд. Судья не знала — смеяться ей или плакать. В итоге вынесла оправдательное решение.

Много историй, когда человек знал о болезни, но не сообщил партнеру из страха, что тот его бросит, рассказал NEWS.ru руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Он (или она) обещал себе соблюдать все меры предосторожности, но потом «что-то пошло не так», и тайное стало явным.

Измененное состояние

Некоторые люди с ВИЧ пребывают в измененном психологическом состоянии, особенно если узнали о болезни недавно. Часто уровень моральных суждений из-за стресса у них деформируется, появляется так называемая легитимизация агрессии, считает психотерапевт Эльдар Осипов. В такой ситуации человек, по мнению Осипова, может себе позволить вещи, которые раньше ему казались недопустимыми.

Еще один важный момент, считает он: пациент с ВИЧ чувствует приближение смерти (несмотря на то что современные препараты помогают полностью контролировать болезнь). Стереотипы никуда не уходят. Включаются инстинкты.

Мне часто говорят больные: я чувствую, что уже умер, — говорит Осипов.

Там, где маячит смерть, всегда включается инстинкт размножения, это некое противопоставление ей. Поэтому люди с ВИЧ начинают вступать в беспорядочные половые связи и не предохраняются, утверждает Осипов. Психолог приводит пример из другой сферы: у практикантов и работников морга, по его словам, чаще других случаются служебные романы и секс на рабочем месте.

Заразиться болезнью, передаваемой половым путем, в нашем обществе по-прежнему считается чем-то постыдным, напоминает в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Малышева. Поэтому человек, зараженный ВИЧ, помимо страха испытывает еще и стыд. Это тоже является триггером неадекватного поведения. По этой же причине многие не хотят обращаться в правоохранительные органы, отметила она.



Кстати, даже если «ВИЧ-террорист» осознанно выбрал жертву и решил ее заразить, у него не такие шансы сделать это с первого, второго, третьего и даже с десятого раза. Как сообщил Вадим Покровский, если в течение года незащищенным сексом занимаются инфицированный мужчина с неинфицированной женщиной, то её шансы заразиться 35%. Если, напротив, больна женщина, а мужчина здоров, то вероятность инфицирования 30%. При анальном сексе эти показатели увеличиваются вдвое. Также защита организма значительно снижается при заболеваниях мочеполовой системы, рассказал NEWS.ru академик Покровский.

Фото: Shutterstock Красная ленточка - международный символ борьбы с ВИЧ/СПИДом