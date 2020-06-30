СК завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/59acc8f4-bb03-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Мария Хачатурян Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Следственный комитет направил итоги дополнительного расследования дела сестёр Хачатурян в прокуратуру. Силовики установили мотивы преступления.

По данным СК, девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину, говорится на сайте комитета.

При этом Крестина и Ангелина Хачатурян могли осознавать характер своих действий, по их делу было дано обвинительное заключение. В отношении младшей сестры СК постановил применить принудительные меры медицинского характера.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Как ранее писал NEWS.ru, обвинённые в убийстве родного отца сёстры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович с просьбой сделать заявление в адрес российских властей с требованием не допустить повторной травматизации девушек во время рассмотрения их уголовного дела.