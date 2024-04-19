СК завел уголовное дело после нападения на съемочную группу «Известий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После нападения на журналистов «Известий» во время съемок в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Там отметили, что оно проходит по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, во время нападения съемочная группа телеканала работала в жилом доме на улице Мосфильмовская. Один из жителей дома напал на журналистов на лестничной площадке и повредил оборудование.

В январе произошел похожий случай с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой. На нее и оператора напали во время семинара ВИП-коуча Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить, оператору сломали камеру.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту. Действия нападавших квалифицировали по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.