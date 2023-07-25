СК выявил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дарья Дугина

Следственный комитет России установил личность полицейского, который за вознаграждение собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, дело против сотрудника полиции и еще одного фигуранта находится на стадии завершения.

Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что мощность взрыва, который убил Дугину, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в августе 2022 года. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Машина загорелась, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк.