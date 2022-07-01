СК: ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобождённых из плена

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Солдаты вооружённых сил Украины

Практически все освобождённые 29 июня из украинского плена военнослужащие Донецкой Народной Республики подвергались разнообразным пыткам. Российские следователи проведут проверку по фактам издевательств, сообщается в Telegram-канале СКР. Применялись ли пытки к специалистам Вооруженных сил России, в сообщении не уточняется.

Установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения, — говорится в тексте.

В ведомстве также отметили, что многим освобождённым из пленам предстоит пройти лечение осложнений после полученных огнестрельных ранений и переломов. СКР проведёт проверки по фактам пыток военнослужащих ДНР и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые к ним причастны.

О том, что украинские военные пытали практически всех попавших в плен военнослужащих ДНР, ранее рассказал глава республики Денис Пушилин. По его словам, условия, в которых находились пленные, были «за рамками нормального обращения». Он также уточнил, что домой вернулись 47 граждан ДНР, большинство из которых мобилизованные.

Пушилин также сообщил, что украинская сторона трижды срывала процесс обмена. Осуществить его удалось только с четвёртой попытки.