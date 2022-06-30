Пушилин заявил, что многих возвращенных из украинского плена солдат пытали

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Денис Пушилин

К большинству солдат в украинском плену применялись пытки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «России 1». Он добавил, что им потребовалась срочная медицинская помощь после возвращения.

К абсолютному большинству из них (к возвращенным из украинского плена солдатам. — NEWS.ru) применялись пытки, условия были за рамками нормального обращения с пленными, — сказал Пушилин.

Среди тех солдат, кто вернулся домой, 47 граждан ДНР в основном это мобилизованные, и буквально несколько человек — контрaктники. Оставшиеся — воeннослужащие РФ, в том числе летчики, а также «ребята, которые выполняли специальные задачи». По словам Пyшилина, к летчикам на Украине испытывают особую ненависть, поэтому они подвергались особым издeвательствам и пыткам.

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование уголовного дела в отношении морпеха ВСУ Сергея Батынского. Он обвиняется в пытках двух российских пленных, а также убийстве мирного жителя Мариуполя и изнасиловании его жены. Его дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат Батынского сообщил, что его подзащитный полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.