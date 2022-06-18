СК завершил расследование дела морпеха ВСУ, издевавшегося над людьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении морпеха ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в жестоком обращении с мирными жителями в Мариуполе. Замполит признал вину в убийстве мариупольца, изнасиловании его жены и пытках двух пленных, пишет ТАСС.

Боевику украинской армии предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением новых обстоятельств содеянного, в частности, после проведения очной ставки с потерпевшей.

В ближайшее время дело будет передано в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения, — приводит агентство слова неназванного собеседника в правоохранительных органах.

В деле против морпеха ВСУ имеются факты обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы и издевательства над мирными жителями, а также угрозы убийства и убийства. Жительница Мариуполя, которая проходит по делу потерпевшей, детально рассказала о преступлениях замполита. Он подтвердил показания своей бывшей жертвы в полном объёме.

Адвокат Батынского сообщил, что его подзащитный полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. Как рассказали пленные, в начале апреля морпехи ВСУ задержали в Мариуполе мужчину и женщину и посадили их в подвал. Семейную пару задержали из-за нового велосипеда и пачки сигарет. В подвал пришёл Батынский, который изнасиловал женщину и убил пытавшегося её защитить мужа.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.