Пушилин: Украина трижды срывала процесс обмена военнопленными

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Денис Пушилин

Процесс обмена военнопленными неоднократно срывался по вине украинской стороны. Осуществить его удалось только с четвёртой попытки, рассказал в эфире Первого канала глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Украина срывала несколько раз данные обмены, то есть это была уже четвёртая попытка. Безусловно, они не хотели отдавать российских военнослужащих, в том числе летчиков, они не хотели отдавать наших мобилизованных, — заявил он.

Пушилин также сообщил, что украинской стороне в ходе обмена были переданы 37 участников нацбатальонов, которые не замешаны в военных преступлениях. Те националисты, которым уже предъявлены соответствующие обвинения, обмену не подлежат. Киев передал ДНР в рамках обмена 49 военнослужащих.

Обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144» состоялся 29 июня. Он был организован и проведён по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Практически все освобождённые в ходе обмена — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медпомощь.

Ранее Пушилин заявил, что к большинству солдат в украинском плену применялись пытки. По его словам, особую ненависть на Украине испытывают к российским лётчикам, поэтому они подвергались особым издевательствам.