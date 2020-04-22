Общество

СК возбудил дело по факту применения насилия к полицейским во Владикавказе

11:29, 22 апреля 2020
Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

20 апреля в центре Владикавказа прошла акция протеста, участники которой призвали распустить правительство Битарова, улучшить информирование граждан о ситуации с COVID-19 в республике и поддержать тех, кто потерял работу после объявления режима самоизоляции.

В Кремле акцию назвали незаконной, которая также может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.

Акция собрала более 1,5 тысячи человек. Пять участников получили административные аресты сроком от 3 до 15 суток, писал NEWS.ru.

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