СК возбудил дело по факту применения насилия к полицейским во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/44978ddc-8476-11ea-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

20 апреля в центре Владикавказа прошла акция протеста, участники которой призвали распустить правительство Битарова, улучшить информирование граждан о ситуации с COVID-19 в республике и поддержать тех, кто потерял работу после объявления режима самоизоляции.

В Кремле акцию назвали незаконной, которая также может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.

Акция собрала более 1,5 тысячи человек. Пять участников получили административные аресты сроком от 3 до 15 суток, писал NEWS.ru.