В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе

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В Кремле прокомментировали события 20 апреля во Владикавказе, где сотни митингующих против режима самоизоляции вышли к зданию правительства республики. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.

Довести свои проблемы до руководства республики можно спокойно, в рамках диалога, — приводит его слова ТАСС.

Акция прошла в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым.

Как отметил политолог Максим Жаров, вспышка гнева во Владикавказе является своего рода сигналом властям о том, что люди недовольны действиями правительства на фоне пандемии коронавируса. Со временем подобные митинги могут произойти и в других регионах, писал NEWS.ru.