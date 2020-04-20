Социолог: митинг во Владикавказе является «первым звоночком»

https://static.news.ru/photo/a2282db6-8319-11ea-b523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспышка гнева во Владикавказе является своего рода сигналом властям о том, что люди недовольны действиями правительства на фоне пандемии коронавируса. Со временем подобные митинги могут произойти и в других регионах. Такое мнение высказал социолог, политолог Максим Жаров.

Это в том числе и результат недоверия как к региональной власти, так и к федеральной власти. Основной причиной митингов становится неясность с режимом самоизоляции, — заявил он в интервью «Росбалту».

Эта модель может быть воспринята и другими регионами, ведь пока жители видят только то, что меры самоизоляции не работают. Количество заразившихся растёт с каждым днём, несмотря на то что люди продолжают сидеть дома и не работать.

Необходимо разъяснять ситуацию и уходить от тотального запугивания, которое сейчас происходит по каналам ТВ, начинать работать с людьми более аккуратно и осторожно, — разъяснил эксперт.

Он добавил, что в противном случае раздражение, которое скопилось у населения, выльется вот в такие акции.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым.