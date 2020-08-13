СК РФ заинтересовался телевизионным сюжетом о «профессиональных соседях»

https://static.news.ru/photo/9c7260e8-dd9c-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о «профессиональных соседях», которые пытались заставить жителей дома на севере Москвы продать свою квартиру по заниженной стоимости.

Об этом рассказала старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, передаёт РИА Новости. Историю пенсионерки Тамары Нефёдовой и её сына Сергея Пустовойтова показали в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24». Журналисты выяснили, что члены семьи стали жертвами так называемых профессиональных соседей, которые своими действиями вынуждают собственников доли в квартире продать её за бесценок. Пенсионерка утверждала, что её толкнули и укусили за руку. Также в квартире взломали дверь и завезли дурно пахнущую мебель.

Иванова рассказала, что следственные органы ГСУ СК РФ по Москве организовали доследственную проверку по указанным в сюжете фактам. Она отметила, что журналисты сообщали об угрозах и незаконном проникновении в жилище. Представитель СК заявила, что ведомство устанавливает достоверность всех этих фактов.

Ранее NEWS.ru писал о проверке, которую организовал СК РФ после появления в московском бутике блузок с изображением Адольфа Гитлера.