СК РФ заинтересовался телевизионным сюжетом о «профессиональных соседях»

Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о «профессиональных соседях», которые пытались заставить жителей дома на севере Москвы продать свою квартиру по заниженной стоимости.
Об этом рассказала старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова,
Иванова рассказала, что следственные органы ГСУ СК РФ по Москве организовали доследственную проверку по указанным в сюжете фактам. Она отметила, что журналисты сообщали об угрозах и незаконном проникновении в жилище. Представитель СК заявила, что ведомство устанавливает достоверность всех этих фактов.
Ранее NEWS.ru писал о проверке, которую организовал СК РФ после появления в московском бутике блузок с изображением Адольфа Гитлера.
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