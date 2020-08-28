СК проверит данные о мужчине, который выкручивал ребёнку руки из-за игрушки

Следователи организовали проверку по факту появления в СМИ информации о том, что мужчина применил физическую силу по отношению к ребёнку на детской площадке, расположенной на юго-западе Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По её словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение,
Некоторое время назад в ряде Telegram-каналов сообщалось, что мужчина на детской площадке в Черемушках выкручивал руку чужому ребёнку из-за того, что тот не поделил с его сыном игрушку.
Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае завершились поиски 10-летней девочки, пропавшей вечером 25 августа. Ребёнка нашли мёртвым, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Добавьте наши новости в избранные источники