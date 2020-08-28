СК проверит данные о мужчине, который выкручивал ребёнку руки из-за игрушки

https://static.news.ru/photo/78f5a3ce-e94e-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи организовали проверку по факту появления в СМИ информации о том, что мужчина применил физическую силу по отношению к ребёнку на детской площадке, расположенной на юго-западе Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По её словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад в ряде Telegram-каналов сообщалось, что мужчина на детской площадке в Черемушках выкручивал руку чужому ребёнку из-за того, что тот не поделил с его сыном игрушку.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае завершились поиски 10-летней девочки, пропавшей вечером 25 августа. Ребёнка нашли мёртвым, сообщили в региональном управлении СК РФ.