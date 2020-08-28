Пропавшую в Перми 10-летнюю школьницу нашли мёртвой

https://static.news.ru/photo/189bd2ac-e93d-11ea-92d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае завершились поиски 10-летней девочки, пропавшей вечером 25 августа. Ребёнка нашли мёртвым, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По факту безвестного исчезновения 10-летней жительницы Чусовского района 27 августа 2020 года для полного и всестороннего установления всех обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), — отметили в ведомстве.

Школьница ушла из дома по улице Октябрьская в посёлке Калино Чусовского района 25 августа. В Следственный комитет заявление о пропаже девочки поступило только вечером 27 августа. В поисках ребёнка участвовали сотрудники полиции и волонтёры. Её тело с признаками насильственной смерти было найдено днём 28 августа в зарослях травы в 100–150 метрах от дома, где она жила. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты. Они проводят комплекс мероприятий, направленных на установление виновного и обстоятельств произошедшего, передаёт «КП-Пермь».

Ранее NEWS.ru писал, что тело 14-летнего подростка с аутизмом найдено в лесном массиве в Новосибирске без признаков насильственной смерти. Мальчик пропал два месяца назад во время прогулки с отцом.