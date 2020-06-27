СК просит арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора

https://static.news.ru/photo/1db37a78-b86a-11ea-ae19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи просят суд арестовать экс-помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о коррупции и совращении малолетней.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Поступило ходатайство о заключении под стражу в отношении Натарова Д., — говорится в сообщении.

Защита потерпевшей стороны сообщала, что экс-помощнику главы Россельхознадзора предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки), по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). В апреле 2020 года стало известно, что Натаров написал заявление на увольнение по собственному желанию. По словам официального представителя ведомства, Натаров уволился, чтобы не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развёрнутой против него информационной кампанией в СМИ и исключить возможные обвинения в воздействии на объективность расследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании экс-помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова. Причиной стала многомиллионная взятка.