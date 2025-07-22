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22 июля 2025 в 18:44

СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza

СК подтвердил информацию о задержании главреда Baza Глеба Трифонова

В Москве следователи задержали главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, журналистов подозревают в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Их доставили на допрос.

Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в результате обысков изъяли документы и электронные носители информации, которые имеют существенное значение для следствия. Расследование связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении трех сотрудников полиции из Красноярского и Краснодарского краев (ст. 286 УК РФ).

Ранее адвокат главного редактора Baza Алексей Михальчик сообщил, что следователи отпустили двоих из пяти сотрудников крупного новостного Telegram-канала, задержанных после обыска в редакции во вторник, 22 июля. По его словам, отпущенным не предъявлено никаких обвинений.

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