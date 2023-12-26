СК призвали перепроверить Пугачеву и Галкина на дискредитацию ВС России Военкор Подоляк призвал СК проверить Пугачеву и Галкина на дискредитацию ВС РФ

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

Следственному комитету стоит перепроверить высказывания шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруги Аллы Пугачевой на дискредитацию ВС России, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. Он также призвал ведомство выяснить, кто помогает «невинному семейству» решить их проблемы и установить, нет ли здесь коррупционной составляющей.

Я бы порекомендовал следователям проанализировать выступления Максима Галкина в Израиле. Он там много чего «интересного» говорит. Насколько я помню истории с другими персонажами, у нас статью дискредитации армии давали за меньшее, — написал военкор.

Подоляка в качестве подтверждения своих слов опубликовал видео, где Галкин говорит, что Россия «виновата в большом количестве страшных вещей», в том числе в Буче, Мариуполе, и в крушении малайзийского боинга. По мнению военкора, этим высказыванием шоумен оклеветал российскую армию.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Пугачевой и Галкина по статье о фейках против российской армии. Специалисты ведомства проверили опубликованную Галкиным видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также были изучены его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.