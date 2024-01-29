СК повторно расследует дело о нападении хозяина собаки на девушку в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Там отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Председатель СК поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с избиением девушки в Москве. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, — уточнили в СК.

Речь идет об избиении девушки, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника. Хозяйка собаки в ответ на это привлекла к конфликту своего партнера, уроженца Азербайджана, который набросился на потерпевшую с кулаками. Ранее по данному факту уже было возбуждено два уголовных дела, однако их отменили.

Недавно в Новой Москве овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его. Со множественными ранами младенец был госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивалось медиками как критическое. Семья, в которой проживала собака, решила вернуть ее заводчику.

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