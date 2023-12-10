Немецкая овчарка искусала младенца в Новой Москве Трехмесячный ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

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В Новой Москве немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его насмерть, сообщает Telegram-канал SHOT. Младенец госпитализирован, его состояние оценивается врачами как критическое.

Инцидент произошел накануне вечером в поселении Сосенское. Собака принадлежит семье пострадавшего ребенка. На мальчика она напала во время прогулки, когда мать на несколько минут отлучилась домой. По возвращении женщина увидела, что пес вытащил младенца из коляски и трепал его на снегу.

По данным канала, ребенок находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также множественные раны живота, спины и ног. От каких-либо прогнозов по состоянию ребенка врачи пока воздерживаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае собака напала на 15-летнюю школьницу. Животное сбило девочку с ног и покусало ей руку. На помощь школьнице пришел проезжавший мимо мужчина. Пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам.

До этого в Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего школьника. Ребенка спас случайный прохожий. Мужчина также отвез мальчика в больницу, где тому наложили 50 швов.