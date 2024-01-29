Шесть автомобилей сгорели дотла в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Шесть легковушек сгорели дотла на парковке в Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог.



Автомобили вспыхнули примерно в половине десятого вечера во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе города. Изначально горели четыре авто, потом огонь перекинулся на два других транспортных средства. Пожарных вызвали жители дома, заметившие возгорание. Никто не пострадал.

Ранее в Приморском крае сгорел микроавтобус мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки. Возгорание произошло из-за короткого замыкания: рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. Пламя практически без остатка уничтожило машину за несколько минут.

До этого в центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini Aventador. Предполагается, что возгорание возникло в двигателе, который расположен в задней части спорткара. Автомобиль сгорел дотла и не подлежит восстановлению, притом стоимость машины оценивается в десятки миллионов рублей. Водитель смог быстро выбежать из охваченной огнем машины, поэтому не пострадал.