Lamborghini сгорел дотла в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini Aventador, передает Telegram-канал «112». Дым был виден в разных районах города.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, авто сгорело дотла, потушить его не удалось. По данным канала, возгорание произошло в двигателе.

В Подмосковном Ступино ранее произошло крупное ДТП с последующим возгоранием транспортных средств после падения грузовика с моста. После того как тягач рухнул на дорогу, в него влетела «Газель». Оба автомобиля загорелись. Также вспыхнула оставшаяся на мосту прицеп-бочка.

По данным Telegram-канал SHOT, пострадали водители обоих транспортных средств — 42-летний Денис, находившийся за рулем тягача, и 40-летний Мадьяр, управлявший «Газелью». О степени полученных травм не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Iveco вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

14 июня в центре Москвы на Смоленском бульваре загорелся Lamborghini. По информации «112», автомобиль ни в кого не врезался, однако загорелся во время движения. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия.

В мае один человек погиб в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. 35-летний мужчина сгорел в своем автомобиле после столкновения с грузовиком. Водитель легкового автомобиля Toyota Fielder выехал на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра, и на скорости врезался в КамАЗ.