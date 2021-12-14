СК: ни один из фигурантов дела о взрыве на «Листвяжной» не признал вину

Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых преступлениях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 14 декабря в Кемеровскую область и непосредственно на шахту «Листвяжная» приехали глава СК Александр Бастрыкин и его заместитель Эдуард Кабурнеев.

На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что 14 декабря на шахту «Листвяжная» прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заслушал доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего. Также речь шла о направлениях расследования, по которым ведётся активная работа, среди прочего проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля.

Петренко отметила, что в рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Бастрыкин дал ряд указаний по расследованию уголовного дела и потребовал восстановить цепочку произошедших событий и изучить все доводы шахтёров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий. Он подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку.

После проведённого оперативного совещания началась встреча главы ведомства с родственниками погибших и пострадавшими.

По факту взрыва на шахте было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять человек. Они были арестованы по решению суда. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия, как следует из материалов следствия.

Следствие полагает, что директор Сергей Махраков, как и его подчинённые, допустили нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка. Это привело к гибели рабочих, которые в тот момент находились на выработке.

Накануне сотрудники МЧС обнаружили тело последнего погибшего шахтёра на шахте «Лиcтвяжная» и подняли его на поверхность. Всего при аварии на шахте 25 ноября погибли 46 шахтёров и пять горноспаcателей.