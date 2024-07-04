СК начал проверку заявления защиты генерала Попова о госизмене Адвокат генерала Попова Буйновский: СК начал проверку заявления о госзимене

СК России начал проверку заявления о госизмене в связи с якобы утечкой секретных данных дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, заявил ТАСС адвокат военного Сергей Буйновский. По его словам, речь идет об утечке на Украину.

В настоящее время следователи проводят по данным фактам проверку, о результатах которой будет известно согласно процессуальным срокам, — уточнил Буйновский.

Юрист объяснил, что по итогам проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Защита подала заявление в Следком на прошлой неделе. Адвокат утверждает, что попросил следователей выяснить, была ли допущена утечка данных со стороны неназванных россиян. Кроме того, защита не исключила шпионаж со стороны СБУ, которые, по словам Буйновского, завладели документами с грифом «секретно».

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией может быть прекращено, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду. Аграновский напомнил, что эта норма все еще действует в России, а мошенничество, вменяемое Попову, не препятствует его отправке в зону военных действий.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признал.