Адвокат рассказал, как можно прекратить дело генерала Попова Адвокат Аграновский: дело Попова могут прекратить, если он отличится на СВО

Фото: МО РФ

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду, передает РИА Новости. Аграновский напомнил, что эта норма все еще действует в России, а статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке в зону военных действий.

По словам Аграновского, в соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК РФ, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. Аграновский пояснил, что в соответствии со статьей 78.1 части 1 УК РФ дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий.

Ранее военные следователи обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий второго фигуранта уголовного дела бывшего командующего Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Мужчина не стал обжаловать решение о заключении под стражу.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признал.