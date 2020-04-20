СК изучает материалы о геноциде в концлагерях Карелии в годы ВОВ

https://static.news.ru/photo/dba7b360-82d6-11ea-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ начал изучать документы ФСБ о геноциде в концлагерях Карелии в годы Великой Отечественной войны. Ранее материалы рассекретило УФСБ России по Республике Карелия.

Рассекреченные материалы изучаются следователями. По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Документы касаются уничтожения мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финнами. За весь период оккупации там погибли тысячи человек, а условия проживания носили несовместимый с жизнью характер.

Ранее, как писал NEWS.ru, главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году. Следователи взяли за основу архивные документы и другие свидетельства массовых убийств. Главным эпизодом стало уничтожение 27 тысяч евреев и коммунистов, совершённое под видом переселения жителей посёлка Змиёвская Балка.