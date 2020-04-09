СК возбудил дело о геноциде жителей Ростовской области в 1942 году

https://static.news.ru/photo/14957d16-7a6b-11ea-a146-fa163e074e61_660.jpg Вечный огонь у мемориала «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году.

Следователи взяли за основу архивные документы и другие свидетельства массовых убийств. Главным эпизодом стало уничтожение 27 тысяч евреев и коммунистов, совершённое под видом переселения жителей посёлка Змиёвская Балка. Другое военное преступление — убийство 3,5 тысячи мирных жителей города Шахты, тела которых сбросили в стволы угольных рудников. Третий эпизод — массовые расстрелы пионеров и жителей Грузиновского сельсовета в 1943-м.

Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным, — отмечено в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что продолжат изучать архивы и расследовать преступления нацистов на советской территории.

Как писал NEWS.ru, Германия решила передать России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны.