СК Белоруссии заявил о проверке сообщений об изнасилованиях в ИВС

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Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале проверок информации об изнасилованиях женщин в изоляторах. Также в СК детально изучают показания граждан.

Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи, — сообщает РИА Новости.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что каждому случаю будет дана индивидуальная оценка.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как информировал NEWS.ru, известного белорусского блогера и мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Сергея этапировали из СИЗО Минска.