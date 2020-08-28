Системы мониторинга выбросов и шума могут установить в Москве

https://static.news.ru/photo/e730a066-e93d-11ea-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы мониторинга вредных выбросов от транспорта и уровня шума могут появиться в столице, сообщил замглавы дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

По его словам, на шум от проезжающих автомобилей поступает огромное количество жалоб.

Каждый из нас хотя бы раз вздрагивал от рёва проезжающего мотоцикла. И жители просят нас как-то обратить внимание, создать мониторинг. Поэтому система, которая будет фиксировать превышение допустимого уровня шума, может стать очень перспективной для Москвы, — считает он.

Кроме того, продолжил он, москвичи предложили на постоянной основе собирать данные о вредных выбросах на улицах города.

Думаю, что на базе ЦОДД можно будет сделать мобильный мониторинг дорог, который будет получать пробы воздуха на конкретном участке, — сказал замглавы дирекции.

Он добавил, что такую практику применяют в Лондоне и Париже, подчеркнув, что системы по выявлению шумных автомобилей и выбросов наиболее актуальны для центра и жилых зон, передаёт ТАСС.

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