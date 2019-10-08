https://static.news.ru/photo/72150b84-e9d2-11e9-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столица России перейдёт на «умное» отопление в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство — одна из сфер, к которой цифровизация применима в первую очередь.

По словам чиновника, сейчас на изменение температуры теплоносителя во время оттепелей необходимо несколько часов. Внедрение интеллектуальной системы позволит значительно ускорить эту операцию.

Бирюков также добавил, что в ближайшие два с половиной года в столице появится единый Центр управления ЖКХ. Благодаря этому станет возможным контролировать практически все звенья технологической цепочки, вплоть до отслеживания работы снегоуборочной техники на улицах, сообщает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что в жилых домах Москвы станет теплее за счёт увеличения объёма циркулирующего теплоносителя в системе центрального отопления.