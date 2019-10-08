Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столица России перейдёт на «умное» отопление в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство — одна из сфер, к которой цифровизация применима в первую очередь.

По словам чиновника, сейчас на изменение температуры теплоносителя во время оттепелей необходимо несколько часов. Внедрение интеллектуальной системы позволит значительно ускорить эту операцию.

Бирюков также добавил, что в ближайшие два с половиной года в столице появится единый Центр управления ЖКХ. Благодаря этому станет возможным контролировать практически все звенья технологической цепочки, вплоть до отслеживания работы снегоуборочной техники на улицах, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что в жилых домах Москвы станет теплее за счёт увеличения объёма циркулирующего теплоносителя в системе центрального отопления.

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